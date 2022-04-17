Генштаб Украины рассказал о колоссальных потерях армии РФ 2 17.04.2022, 10:01

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Последние данные.

С начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.

Об этом сообщает Генштаба ВСУ на своей странице в «Фейсбуке».

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 20 300 человек

Танки - 773

Боевые бронированные машины - 2002

Артиллерийские системы - 376

РСЗО - 127

Средства ПВО - 66

Самолеты - 165

Вертолеты - 146

Автомобильная техника - 1471

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 148

Специальная техника - 27

Пусковые установки ОТРК - 4

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