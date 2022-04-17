Генштаб Украины рассказал о колоссальных потерях армии РФ

Генштаб Украины рассказал о колоссальных потерях армии РФ2
- 17.04.2022, 10:01
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Последние данные.
С начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.
Об этом сообщает Генштаба ВСУ на своей странице в «Фейсбуке».
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 20 300 человек
Танки - 773
Боевые бронированные машины - 2002
Артиллерийские системы - 376
РСЗО - 127
Средства ПВО - 66
Самолеты - 165
Вертолеты - 146
Автомобильная техника - 1471
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 148
Специальная техника - 27
Пусковые установки ОТРК - 4