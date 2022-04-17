Что почем на Комаровке в середине апреля?1
- 17.04.2022, 10:27
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Кило клубники в среднем обойдется в 20–25 рублей.
Прилавки столичных рынков в разгар весны постепенно дополняются сезонными товарами. Почем свежие овощи и фрукты сейчас продают на минской Комаровке, узнали «Минск-Новости».
На Комаровке не бывает пусто — в дни работы рынка, особенно в выходные, людей предостаточно. Пока одни присматриваются к россыпям ароматной клубники, которой скоро станет еще больше, другие складывают в сумки сезонные овощи по приятным ценам.
Стоимость клубники пока не сильно снизилась — в среднем кило на рынке обойдется в 20–25 рублей. Но вполне можно увидеть на прилавках ягоду как за 15, так и за все 35–40 рублей. Клюква по-прежнему стоит 8 рублей за кило. Немного снизился ценник на голубику — 100 г сейчас обойдутся в 10–12 рублей.
Среди фруктов изобилие яблок разных сортов, приобрести которые можно по 3–3,5 рубля за 1 кг. Кило виноградных гроздьев стоит 7 рублей, нектарины и бананы на рынке можно найти за 5.
На прилавках много цитрусовых: в среднем лимоны, апельсины и мандарины стоят по 6 рублей, кое-где ценник может отличаться на рубль-полтора. Килограмм груш отправится к покупателю по цене с хорошей разбежкой — от 5 до 10 рублей, киви предлагают по 4, гранаты — от 8 до 15.
Постепенно и овощные прилавки пополняются позициями с более выгодными ценниками. На рынке сейчас большой выбор помидоров, стоит кило в основном 8–10 рублей, но в нескольких точках турецкие овощи можно купить от 2,5. Цены на огурцы более стабильные — от 5 рублей реально приобрести кило симпатичных и свежих.
Красный перец продавцы оценили в 7–8 рублей, чили — в 4,5. Закупиться баклажанами сейчас выйдет в 8–10 рублей, но если хорошо поискать, то можно заметить на прилавках товар и за 4.
Морковь и свеклу в середине апреля в среднем реализуют по 3 рубля. Еще сейчас самый сезон редиски — чистый и крупный плод продают от 3,5 рубля за килограмм. Ранняя капуста на Комаровке стоит по 4,5 рубля, цветная — около 5,5. Любителям авокадо нужно готовить 1,5 рубля за штуку.
Кило картошки предлагают в среднем по 2 рубля, пучки зелени стартуют от рубля-двух.