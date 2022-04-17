Что почем на Комаровке в середине апреля? 1 17.04.2022, 10:27

5,104

Кило клубники в среднем обойдется в 20–25 рублей.

Прилавки столичных рынков в разгар весны постепенно дополняются сезонными товарами. Почем свежие овощи и фрукты сейчас продают на минской Комаровке, узнали «Минск-Новости».

На Комаровке не бывает пусто — в дни работы рынка, особенно в выходные, людей предостаточно. Пока одни присматриваются к россыпям ароматной клубники, которой скоро станет еще больше, другие складывают в сумки сезонные овощи по приятным ценам.

Стоимость клубники пока не сильно снизилась — в среднем кило на рынке обойдется в 20–25 рублей. Но вполне можно увидеть на прилавках ягоду как за 15, так и за все 35–40 рублей. Клюква по-прежнему стоит 8 рублей за кило. Немного снизился ценник на голубику — 100 г сейчас обойдутся в 10–12 рублей.

Среди фруктов изобилие яблок разных сортов, приобрести которые можно по 3–3,5 рубля за 1 кг. Кило виноградных гроздьев стоит 7 рублей, нектарины и бананы на рынке можно найти за 5.

На прилавках много цитрусовых: в среднем лимоны, апельсины и мандарины стоят по 6 рублей, кое-где ценник может отличаться на рубль-полтора. Килограмм груш отправится к покупателю по цене с хорошей разбежкой — от 5 до 10 рублей, киви предлагают по 4, гранаты — от 8 до 15.

Постепенно и овощные прилавки пополняются позициями с более выгодными ценниками. На рынке сейчас большой выбор помидоров, стоит кило в основном 8–10 рублей, но в нескольких точках турецкие овощи можно купить от 2,5. Цены на огурцы более стабильные — от 5 рублей реально приобрести кило симпатичных и свежих.

Красный перец продавцы оценили в 7–8 рублей, чили — в 4,5. Закупиться баклажанами сейчас выйдет в 8–10 рублей, но если хорошо поискать, то можно заметить на прилавках товар и за 4.

Морковь и свеклу в середине апреля в среднем реализуют по 3 рубля. Еще сейчас самый сезон редиски — чистый и крупный плод продают от 3,5 рубля за килограмм. Ранняя капуста на Комаровке стоит по 4,5 рубля, цветная — около 5,5. Любителям авокадо нужно готовить 1,5 рубля за штуку.

Кило картошки предлагают в среднем по 2 рубля, пучки зелени стартуют от рубля-двух.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».