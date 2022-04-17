«Воскресение Христово — событие, открывшее нам путь к подлинной радости и свободе»
- 17.04.2022, 10:59
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Пасхальное поздравление митрополита Минского и Могилевского архиепископа Юзефа Станевского.
17 апреля, по случаю празднования Воскресения Господня, митрополит Минский и Могилевский архиепископ Юзеф Станевский поздравил верующих:
«Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Аллилуйя!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником Святой Пасхи. Радуются небо и земля, ангелы и люди, ибо Своим Воскресением Иисус Христос победил смерть и даровал нам Жизнь вечную.
Весенние пасхальные дни приносят в наши дома любовь и согласие, призывают нас творить добрые дела, заботиться о своих родных и близких, быть милосердными друг к другу, ибо все мы — братья и сестры.
Весна — благодатное время в природе; время, когда все пробуждается и расцветает, так же, как и наши сердца открываются навстречу Богу и наполняются святой пасхальной радостью и светом Божиим.
Мои дорогие! Воскресение Христово — это событие, которое наполнило смыслом всю нашу жизнь, открыло нам путь к подлинной радости и свободе. Христос, побеждая смерть, дарует верующим Жизнь вечную, с этого момента все человечество имеет возможность обрести спасение.
Дорогие братья и сестры! Пусть Пасха Господня — победа Христа Спасителя над смертью и адом, враждой и ненавистью — наполнит всех нас полнотой Небесной любви!
Пусть величайшее пасхальное чудо станет неиссякаемым источником нашей радости и душевного мира, краеугольным камнем веры и основанием нашей надежды на прощение грехов, усыновление и наследие Небес!
Желаю всем нам, чтобы эти Пасхальные чувства любви, радости и мира никогда не покидали нас, наших родных и близких, сопровождая во всех жизненных заботах и трудах.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Аллилуйя!».