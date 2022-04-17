ВСУ не дают войскам РФ реализовать план наступления на Донбасс 4 17.04.2022, 11:12

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Кремль накапливает силы на восточном направлении.

На сегодняшний день Российской Федерации не удается начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что ее сдерживают Вооруженные Силы Украины.

Об этом сегодня во время телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина.

«У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап , потому что ВСУ мощно их сдерживают», – отметила она.

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