«Карапет немножко болен, завтра будем хоронить» 7 17.04.2022, 11:25

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Как российское командование обходит дурные новости о войне.

«Если-бы во время Русско-японской войны военным министром был-бы Шойгу, то о гибели адмирала Макарова и значительной части команды на флагманском броненосце Петропавловск, полагаю, общественность России узнала-бы только после войны…да и сам броненосец (утонувший очень быстро) «буксировали-бы на базу» еще почти целые сутки.

Но лично я - очень тронут тем, как россиян - во избежание нервных срывов и острых негативных эмоций - «готовят постепенно» к плохим новостям. В этом наше министерство обороны демонстрирует высокий профессионализм. Хотя-бы в этом…»

Стрелков -Гиркин хвалит (?) Минобороны за «постепенную подготовку» к плохим новостям, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Учитывая, что пожар на крейсере «Москва» случился не 13 апреля 1904 (день гибели броненосца «Петропавловск»), а 13 апреля 2022-го, и дорогих россиян пока не отключили от Интерната, чуткость Шойгу более чем странная. Все, кому это интересно, знают о гибели крейсера. А вот трехдневное молчание о судьбе его экипажа (только полтора часа назад Минобороны опубликовало короткое видео без звука со встречи Главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова и командования Черноморским флотом с экипажем (всем? частью его?) ракетного крейсера «Москва» в Севастополе) зловеще напоминало историю с АПЛ «Курск», с гибели которой начиналось «царствование» Путина. Тогда было такое же затяжное вранье. Потом оно повторилось в 2002 году на Дубровке, продолжилось в 2004 –м в Беслане.

22 года беспрерывной, безостановочной лжи, на волнах которой Россия вплыла в «спецоперацию», которую, видимо, тоже, чтобы не огорчать обывателей, не называют «войной», как принято называть полномасштабные боевые действия.

«Плавность» же перехода наших властей к дурным новостям напоминает старый анекдот армянского радио: «Карапет немножко болен, завтра будем хоронить».

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