«Слезливые письма Макея не должны вводить в заблуждение» 18 17.04.2022, 11:39

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Владимир Макей

Сегодня торговать с Беларусью — это давать зарабатывать режиму.

Вернемся к ситуации с усилением санкционного давления, а также режима самострелов в виде контрсанкций в сфере логистики. Поддержим CYNIK в том, что самострел имеет еще одну цель - окончательно канализировать и монополизировать потоки контрабанды, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Фильтр будет установлен похлеще, чем во времена железного занавеса. До границы возят только «проверенные зарубежные партнеры», после перецепки - только «свои люди». С другой стороны, хунта наводит прожектор на не совсем чистых на руку европейских перевозчиков. Посмотрим, как это будет работать на практике, но честный бизнес здесь полностью исключен.

Впереди приключения у железнодорожников. Пока еще что-то едет, но продолжение войны в Украине может привести к новым санкциям в области транспорта. В наличии есть только трубопроводный и железнодорожный. И у того, и у другого рисуются перспективы последовать за крейсером «Москва» (кстати, уничтожение последнего произвело неизгладимый эффект на последних адептов шапкозакидательства в генералитете хунты; про ориентацию на Кремль как на субъект, который может защитить от всего, и болезненную ломку сознания после вторжения в Украину, когда российская армия оказалась беспомощной, мы рассказывали ранее).

Как мы уже писали, Китай нашел обходные маршруты доставки своих грузов в Европу. Некоторым выходом могут стать операторы из стран ЕАЭС, которые не поддерживают двух агрессоров, но количество компаний, ориентированных на операции Восток-Запад (то есть обхода санкций) растет в геометрической прогрессии в Армении и Казахстане. Сколько просуществуют эти лазейки для честного и не очень бизнеса неизвестно. Внимание на них уже обратили.

В то же время, чтобы санкционный режим действительно был эффективным, важна роль самой Украины, которая вводит торговое эмбарго пока только в отношении России, оставляя лазейку для бизнеса белорусской хунты. Поддержим главреда «Хартии» Наталью Радину в оценке ситуации.

Сейчас все более явно, чем в 2020 году. В Беларуси внешняя торговля фактически стала монополией хунты. Сейчас торговать с Беларусью и давать зарабатывать режиму, который соучаствует в агрессии, - одно и то же. Слезливые письма Лакея в стиле «а кто это сделал и запустил череду несчастливых событий» не должны вводить в заблуждение. Подписант этих писем сам является одним из архитекторов запуска той самой череды.

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