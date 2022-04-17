Почему Россия сама себя уничтожила? 8 17.04.2022, 11:57

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Два фактора, благодаря которым Кремль обречен на поражение в войне.

Победа Украины в войне или поражение России зависит от двух факторов, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Оружие уже поступает. И поступает то, которое нам реально нужно. Пусть и с опозданием, но все-таки оно есть. Также мы имеем, хоть и не полные, но очень болезненные для России экономические санкции Запада, они будут продлены. Это два фактора, которые говорят о том, что шансов одержать победу у РФ нет. <...> Россия сама себя уничтожила. И этот процесс сейчас пойдет с ускорением», — убежден Огрызко.

В то же время дипломат добавил, что определенную часть территорий они все еще могут держать, совершать на них зверства. Также Огрызко предупредил, что в сложившейся ситуации Россия способна на отчаянные шаги:

«Они уже пугали нас ядерной угрозой, ядерными ударами и применением других видов средств массового поражения».

27 февраля, после трех дней начала неспровоцированной полномасштабной войны против Украины, диктатор Владимир Путин заявил о переводе сил ядерного сдерживания в особый режим. Мир обеспокоился заявлением диктатора, хотя и не понял, что он имел в виду. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что РФ использует ядерное оружие в случае угрозы существованию России.

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