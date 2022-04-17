Десять оттенков черного в порядке убывания 1 Владимир Пастухов

17.04.2022, 12:15

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Владимир Пастухов

Немного об отношении русских к войне.

1. Всегда верили, что Москва – Третий Рим, что Россия может существовать только как Империя, всегда боготворили Сталина, мечтали восстановить СССР, считали Украину предательницей и, наконец, дождались своего часа – 10%;

2. Не задумывались раньше о том, что они такие православные и что им до такой степени дорог СССР, но горячо и искренне полюбили Сталина и великодаржавность, наслушавшись телевизора, - 10%;

3. Раньше были слегка патриотичны, слегка консервативны, в целом не принимали споры о России, которую кто-то потерял, близко к сердцу, но когда началась движуха, пошли за остальными: мол, все побежали - и я побежал! – 10%;

4. И раньше не особо горели патриотизмом и православием, и сейчас не очень горят, но, взвесив все за и против,отчасти сознательно, отчасти подсознательно, пришли к выводу, что верить в Сталина и особую миссию России неплохо, а войну выгоднее поддерживать, чем протестовать против нее, убеждают себя в том, что являются истинными патриотами – 10%;

5. Трезво и рационально принимают новую веру как возможность и быстро переходят в новую патриотическую религию, войну поддерживают сознательно как не худшую опцию, позволяющую улучшить качество жизни, лишних вопросов себе не задают, критическое мышление отключили как не способствующее приспособлению их вида к новым условиям – 10%;

6. Не пытаются убедить себя в том, что верят, безразличны на самом деле ко всему, что не касается их личной и, прежде всего, материальной жизни, понимают, что отрицательное отношение к войне может создать проблемы, поэтому предпочитают относиться к ней положительно, внутренне всякая рефлексия заблокирована, внешне для других позиция «я над схваткой» -10%;

7. Все понимают, достаточны умны и тонко организованы, чтобы не лгать себе, в курсе насчет катастрофы и военных преступлений, но не собираются жертвовать карьерой и доходами ради честности, перешли в режим разведчиков – откровенность только дома с женой, и то не с каждой – 10%;

8. Все понимают, внутренне осуждают, но всего боятся, в том числе собственных мыслей, молчат и пересматривают по ночам сцену встречи Дракона с Ученым из захаровской экранизации Шварца – 10%;

9. Тошнит от происходящего, ненавидят войну, все понимают, но сесть в тюрьму не готовы, поэтому терпят или пытаются уехать, кто может себе позволить – 10%;

10. Все понимают, устали боятся, готовы внутренне к арестам, массово уезжают или пытаются открыто протестовать с риском для жизни и свободы – 10%.

Если присмотреться к деталям, то расклад не фатальный. Поддержка войны подавляющей частью населения не безусловна, а весьма условна. Во-первых, это поддержка победоносной, а не неудачной войны. Во-вторых, это поддержка до тех пор, пока либо выгодно, либо страшно. Настоящих буйных мало по обе стороны баррикад. Остальные склонны колебаться вместе с генеральной линией партии. В целом, поле для политического маневра Кремля имеет достаточно осязаемые границы. Если потерять над войной контроль, о них можно больно ушибиться.

Владимир Пастухов, Telegram

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