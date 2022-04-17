Папа Римский на пасхальной мессе высказался о войне и сказал «Христос воскрес» на украинском 17.04.2022, 13:34

фото: reuters

На богослужении присутствовал освобожденный из российского плена мэр Мариуполя.

На пасхальной мессе в Ватикане папа римский Франциск выразил украинцам слова поддержки и сказал «Христос Воскрес» на украинском языке. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что папа выступил на мессе, но не вел ее из-за проблем с ногами. Он говорил «о тьме войны» и «осудил жесткость войны в Украине», пишут журналисты.

«Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу компанию, наши молитвы и сказать вам: «Мужайтесь, мы с вами»», – сказал Франциск.

Он закончил выступление фразой «Христос воскрес» на украинском языке.

Отмечается, что на мессе присутствовал освобожденный из российского плена Иван Федоров – мэр временно оккупированного Мелитополя. Папа встретился с украинской делегацией накануне.

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