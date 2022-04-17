Российский экономист Сергей Гуриев рассказал, что может остановить войну в Украине 5 17.04.2022, 14:31

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Сергей Гуриев

На войну просто не будет хватать денег.

Пока в мире высокие цены на нефть, российский бюджет остается в плюсе. Это позволяет Москве продолжать войну против Украины. Отказ Европы от российских нефти и газа позволит быстро остановить войну, считает профессор университета Scienсes Po (Франция), бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, сообщает «Еврорадио».

— Это [торговля нефтью и газом. — прим.] не только источник долларов для поддержания курса рубля. Это еще источник бюджетных доходов. В прошлом году российский бюджет получил девять триллионов рублей [около $108 млрд. — прим.] нефтегазовых доходов. Только напрямую. А ведь еще есть доходы, связанные с потреблением людей, которые работают в нефтегазовом секторе, налог на прибыль и так далее.

Если эмбарго будет введено, российский бюджет ощутил это немедленно.

— Эмбарго сразу же приведет к тому, что все участники рынка поймут, что в бюджете дыра. И либо российские власти немедленно объявят, как они будут затыкать эту дыру: снижая пенсии, снижая зарплаты ОМОНовцев, снижая зарплаты солдат, которых они отправляют в Украину. Или же рынок поймет, что российский бюджет будет печатать деньги, чтобы заткнуть эту дыру. И это сразу же поднимает инфляцию.

Поэтому я думаю, что нефтяное эмбарго — это действительно способ остановить войну очень быстро. Потому что без этих девяти триллионов рублей нефтегазовых доходов Россия не может продолжать иметь сбалансированный или профицитный бюджет.

При ценах на нефть в районе $100 за баррель российский бюджет остается профицитным. Выходит, не страшно, что около половины резервов Центрального банка России заморожены. Если экспорт России не снизится, то и денег на войну будет достаточно.

— Даже 75 долларов достаточно для того, чтобы в бюджете не было дыры. Конечно, Россия потеряет не все девять триллионов, потому что в Европу отправляется только примерно половина российской нефти и газа. Но тем не менее, это важная проблема, — заключает Сергей Гуриев.

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