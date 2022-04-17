Украинские защитники Мариуполя отказались сдаваться в плен 7 17.04.2022, 14:55

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Город продолжает держать оборону.

В Мариуполе российские оккупанты вечером 16 апреля заявили о «предоставлении коридора для сдачи в плен», но украинские военные продолжат защищать город.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в воскресенье, 17 апреля, пишет «Новое время».

Он отрицает попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом Азовсталь. По его словам, накануне бои шли по улице Таганрогской, которая находится в 5 км от комбината.

«Во время боев оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Больше всего пострадали дома в районе автотранспортного лицея. Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма оккупантами», — заявил Андрющенко, добавив, что место остается опасным для гражданских.

Он рассказал, что любая гуманитарная помощь от Украины в Мариуполя блокируется со стороны оккупантов, а «выдача гуманитарки «проходит в штабах «единой россии», но ее катастрофически не хватает». Также сказывается отсутствие врачей, больниц и лекарств в городе, что создает дополнительный риск: у жителей обостряются хронические и сезонные заболевания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается «максимально жесткой и бесчеловечной» из-за блокады РФ. Повлиять на ее решение, по его мнению, можно двумя путями: предоставлением тяжелого вооружения или переговорами.

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