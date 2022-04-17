Нелегалы пытались прорваться из Беларуси в Польшу через Беловежскую пущу 1 17.04.2022, 15:01

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Польскую границу штурмовали 42 нелегала

Мигрантский кризис давно завершился, но мигранты не оставляют попытки попасть в Европейский Союз. Вчера, 16 апреля, польскую границу пытались нелегально пересечь 42 человека. Об этом в своем Twitter сообщили польские пограничники.

Самая большая группа (14 человек) пытались прорваться на участке в Беловежской пуще. Остальные — на участках Шудзялово и Черемха.

Позавчера, 15 апреля пограничники насчитали 59 человек — из Кубы, Судана и Йемена. Также были задержаны два украинца и один гражданин Афганистана, которых обвинили в организации незаконного перехода границы.

Всего за апрель мигранты предприняли 582 попытки.

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