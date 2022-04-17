В оккупированной Новой Каховке боевики из «ДНР» и Росгвардия устроили перестрелку 1 17.04.2022, 15:30

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Глава Николаевской области Ким пошутил, что не знал, за кого болеть.

16 апреля в оккупированной украинской Новой Каховке Херсонской области случилась перестрелка между Росгвардией и боевиками из ОРДЛО. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в telegram.

«Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными, Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации», – рассказал глава ОГА.

Кроме того, Ким высказал мнение, что в России не хотят ехать на войну, а соглашаются только мародеры.

«Начали сюда тянуть тех, кто соглашается ехать. Едут сюда не воевать, оказывается, бравые русские солдаты. А едут они сюда мародерить. Они насмотрелись, наслушались, что здесь так можно, и самая падаль соглашается сюда ехать для того, чтобы насиловать и мародерить. Мало того, они не доезжают, они у себя мародерят. Даже у себя на базах», – сказал он.

Ким добавил, что в РФ начались массовые аресты.

«Массовые аресты, чистка по военным, по Крыму, ищут виновных... Вот вскоре эти черноротые пропагандисты вскоре, похоже, и их примут, посадят в тюрьму и объявят виновными. Думаю, сейчас риторика будет понемногу меняться и в официальных росСМИ», – сказал Ким.

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