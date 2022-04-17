«Пива нет»: советское прошлое может стать российским будущим 20 17.04.2022, 16:15

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Высокопоставленные руководители РФ внезапно начинают выяснять для себя удивительные факты про собственную страну.

Баллада о гвоздях наглядно демонстрирует положение дел в современной России, где правая рука не знает, что делает левая.

После этого заявления председателя Совета федерации Федерального собрания РФ началась форменная кутерьма, пишет Салідарнасць.

Минпромторг заявил, что в России производится достаточно обычных гвоздей, а специальные (латунные и мелкие) поставляются из Беларуси.

Промышленники (в частности, гендиректор «Северстали» Александр Шевелев) выразили готовность импортозаместить иностранные гвозди, но попросили для этого господдержку.

А уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объяснил, что «тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется «промышленная политика»: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий».

Баллада о гвоздях наглядно демонстрирует положение дел в современной России, где правая рука не знает, что делает левая, но это не мешает голове мечтать о величии, а потом, спускаясь на землю, с изумлением обнаруживать, что у колосса ноги даже не из глины.

Смысловую точку в дискуссии поставил боевик Игорь Стрелков:

— Полагаю данное событие даже более прискорбным, чем гибель ракетного крейсера «Москва» (по сообщениям иностранных СМИ, пораженного противокорабельной ракетой «Нептун»). Ведь если в России (стараниями эффективных менеджеров) даже не делают теперь гвозди, то как можно построить новый крейсер?

Но беда в России, как известно, не ходит одна. Выяснилось, что с гвоздями там еще все хорошо – на фоне пива.

Парламентская газета, официальное издание все того же Совфеда, бьет тревогу: Россия рискует остаться без пива. В стране выращивается лишь 2 процента хмеля, необходимого для приготовления напитка, а остальной объем сырья закупается в странах, которые сама же РФ записала в «недружественные».

Чехия, Германия и США могут «перекрыть краник» в любой момент, а свой хмель в достаточных количествах (о качестве тактично умолчим) Россия даже по сверхоптимистичным оценкам сможет выращивать не раньше, чем через 3-5 лет.

Можно было бы поиронизировать насчет «великой державы», в которой за что ни возьмись, его либо нет, либо не хватает (исключение составляют имперские амбиции). Однако в реальности современный мир так устроен, что ни одна страна сама не производит все необходимое. Это попросту накладно. Куда рациональнее специализация, когда каждый делает и продает то, что у него получается хорошо.

Но для того, чтобы быть частью этой взаимовыгодной системы, нужно прилично себя вести. Как минимум, не вторгаться в соседние страны. В противном случае «геморрой» возникает в самых разных и подчас неожиданных местах.

В общем, войну начал Кремль, а похмелье теперь у пивоваров. Впрочем, они далеко не единственные, у кого будет болеть голова. Проблемы с самыми разными производствами и товарами в России нарастают как снежный ком.

Ох, сколько еще открытий чудных готовит Валентине Матвиенко сотоварищи просвещенья дух...

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