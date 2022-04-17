На границе Беларуси и Польши застряли сотни грузовиков

На границе Беларуси и Польши застряли сотни грузовиков3
- 17.04.2022, 16:21
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Длина очереди составляет около 80 километров.
Сотни грузовиков застряли на границе Польши и Беларуси. Длина очереди составляет около 80 километров.
Об этом пишет BBC News.
Очередь образовалась из-за пятого пакета санкций против России. Согласно новому ограничению, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории ЕС.
Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или же нефтепродукты.
Также пока неизвестно, что будет с грузовиками, которые уже находятся на территории ЕС.