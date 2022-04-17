Украинская разведка: В РФ приостановил работу завод по производству зенитно-ракетных комплексов 9 17.04.2022, 16:29

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Завод производил в том числе ЗРК «Бук».

"Ульяновский механический завод" (Ульяновск, РФ) фактически приостановил производство зенитно-ракетных систем из-за нехватки комплектующих, которые раньше России поставляли из Германии. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины 17 апреля.

Мощности завода, который производил зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тунгуска" и "Куб", фактически остановлены.

"Причина критического состояния производства – использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено. По словам сотрудников, продолжать производство своими силами завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского", – говорится в сообщении ГУР.

По информации украинской разведки, руководство завода пытается обойти санкции и наладить поставки через другие страны, в частности Казахстан. Но такие схемы приводят к подорожанию комплектующих, так как странам-посредникам нужно "платить за услуги". Последнее, заявляют в ГУР, "не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности".

Работникам завода предлагают уйти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами РФ для участия в войне против Украины, заявляют в ГУР.

Рекомендуемая для этих россиян должность – оператор-наводчик ЗРК "Бук", говорится в сообщении. По данным разведки, за такую "работу" сотрудникам завода предлагают зарплату 50 тыс. руб. в месяц (около 17,8 тыс. грн).

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