Урсула фон дер Ляйен: Путин должен быть привлечен к ответственности за войну в Украине

Урсула фон дер Ляйен: Путин должен быть привлечен к ответственности за войну в Украине11
- 17.04.2022, 17:15
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Европейские следователи уже собирают доказательства российских военных преступлений.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за войну в Украине. Поскольку именно он отдал приказ о вторжении.
Об этом сообщает Bild.
По ее словам, все военные преступники должны быть наказаны международным судом. И вместе с Украиной европейские следователи уже собирают доказательства российских военных преступлений.
"Но к ответственности должны быть привлечены не только непосредственные виновные, но и те, кто несет ответственность за эту войну, унесшую жизни тысяч мирных жителей. Путин несет ответственность за эту войну, он отдал приказ о вторжении и дергает за все ниточки", - добавила она.