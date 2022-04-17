«Союзмульфильм» удалил из YouTube мульфильм, где дети на подводной лодке «Нептун» находят корабль с буквой Z

«Союзмульфильм» удалил из YouTube мульфильм, где дети на подводной лодке «Нептун» находят корабль с буквой Z21
- 17.04.2022, 17:23
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Мультфильм был выпущен в 1973 году.
Киностудия "Союзмультфильм" удалила из своего YouTube-канала мультфильм "Сокровища затонувших кораблей", который был выпущен в 1973 году.
Видео было обнародовано на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" в 2012 году, ролик собрал почти 300 тыс. просмотров. Сейчас видео недоступно, но его обнародовали другие пользователи YouTube.
В мультфильме описаны события в детском летнем лагере "Бригантина", его герои – трое детей, которые отправились в море, а потом попали на подводное исследовательское судно "Нептун". На "Нептуне" дети отправляются в путешествие по морскому дну и находят затонувший корабль. Когда герои нашли корабль, между ними состоялся следующий диалог.
"Все ясно, фашистский эсминец", – сказал один из мальчиков.
Второй спросил: "Откуда ты знаешь?"
"Читал, фашистские эсминцы обозначались буквой Z", – ответил тот.
Когда именно ролик был удален, неизвестно. 17 апреля его активно распространяли в украинском сегменте cоцсетей, на блокировку в тот же день обратил внимание сайт "Факти ICTV".