В 20 районах Беларуси запретили посещать леса или ввели ограничения 8 17.04.2022, 17:49

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В каких именно?

Запрет и ограничения на посещение лесов ввели в 20 районах Беларуси. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Министерство лесного хозяйства.

Более половины из районов находятся в Гомельской области — 11. Это Гомельский, Лоевский, Брагинский, Наровлянский, Мозырский и Калинковичский (в них запрещено посещение), а также Лельчицкий, Ельский, Петриковский, Хойникский и Речицкий (введены ограничения).

Шесть — в Гродненской (Гродненский, Вороновский, Лидский, Ошмянский, Сморгонский и Островецкий). Три — в Брестской (Ивановский, Пинский и Столинский). В названных районах, находящихся в этих областях, введены ограничения на посещения лесов.

Как отмечала ранее пресс-служба ведомства, введение ограничений на посещение лесов — мера временного характера. В каждом регионе ограничение может быть разным: где-то временно запрещен въезд автомобильного транспорта, где-то — ограничено посещение лесов в отдельные временные промежутки и т.д. Подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.

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