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Мэр Бучи: Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выбиралась из Гостомеля

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  • 17.04.2022, 18:11
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Мэр Бучи: Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выбиралась из Гостомеля

Мужчина умолял позволить ему спасти беременную жену и ребенка.

В интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук рассказал, как на его глазах российские военные расстреляли семью, которая пыталась выехать в безопасное место.

"Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выезжала из Гостомеля через Бучу в сторону Киева. Они хотели выехать в безопасное место. Но возле предприятия "Южтеплоэнергомонтаж" на улице Леха Качиньского [попали под обстрел]. Муж раненую жену хотел спасти, умолял оккупантов не добивать ее, но они дали вторую очередь из автомата. Беременная жена и ребенок умерли на месте, а он раненый попал в больницу. Хочу найти его, если он выжил", – сообщил Федорук.

Также, по его данным, россияне расстреливали людей, которые пытались добраться за лекарствами до аптеки.

"Люди выходили из дому, чтобы спасти жизнь, учитывая их обстоятельства – болезнь, российские орки их расстреливали. Они простреливали все улицы города. Практически каждый житель, который остался в городе, был в заложниках у российских орков".

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