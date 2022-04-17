SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США 4 17.04.2022, 18:17

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Видеофакт.

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником. Аппарат необходим для разведки США, однако его параметры не раскрываются.

Спутник был запущен для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Запуск состоялся со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Уже через восемь минут после старта первая ступень носителя автоматически приземлилась на площадку.

Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/76VIqs22Dx — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022

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