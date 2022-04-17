В Николаевской области украинские морпехи разгромили подразделение оккупантов
- 17.04.2022, 18:25
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Украинские военные также изъяли документы и средства связи россиян.
Одесские морпехи ликвидировали подразделение оккупантов в Николаевской области. Некоторые российские военные попали в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирал Михаила Остроградского.
"В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских фашистов по захвату украинских земель. Кому из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто поедет домой в черном целлофановом мешочке", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные изъяли документы и средства связи российских оккупантов.