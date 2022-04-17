закрыть
17 апреля 2022, воскресенье, 18:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Николаевской области украинские морпехи разгромили подразделение оккупантов

  • 17.04.2022, 18:25
  • 1,120
В Николаевской области украинские морпехи разгромили подразделение оккупантов

Украинские военные также изъяли документы и средства связи россиян.

Одесские морпехи ликвидировали подразделение оккупантов в Николаевской области. Некоторые российские военные попали в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирал Михаила Остроградского.

"В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских фашистов по захвату украинских земель. Кому из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто поедет домой в черном целлофановом мешочке", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные изъяли документы и средства связи российских оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко
Генералы бездарных карьер
Генералы бездарных карьер Ирина Халип
Украина должна прекратить торговлю с режимом Лукашенко
Украина должна прекратить торговлю с режимом Лукашенко Наталья Радина