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Какой будет погода в Беларуси с 18 по 24 апреля

  • 17.04.2022, 18:38
Какой будет погода в Беларуси с 18 по 24 апреля

Подробный прогноз.

На следующей неделе в Беларуси немного потеплеет, но не сильно: сохранятся дожди и порывистый ветер. Об этом Дмитрий Рябов рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает aif.by.

По данным синоптика, влажные атмосферные фронты, которые придут с юго-востока, окажут влияние на погоду в начале недели.

Так, днем 18 апреля в южной части Беларуси, а 19 апреля на большей части республики ожидаются кратковременные осадки в виде дождей. 

Ночью возможны заморозки до -3 градусов, днем в понедельник температура составит +7…10 градусов, во вторник – +9…13 градусов.

В середине недели в Беларуси будет облачно, пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до порывистого. Ночью прогнозируется +4…8 градусов. Днем в среду, 20 апреля, ожидается от +8 градусов на Витебщине до +14 градусов на Брестчине.   

В четверг, 21 апреля, и пятницу, 22 апреля, погода сильно не изменится: в целом по стране сохранится влияние циклона, что приведет к дождям и грозам. Кроме того, во многих регионах сохранится порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +4…10 градусов, а в некоторых районах до +14 градусов.

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