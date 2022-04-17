Глава Еврокомиссии: Дефолт России – это вопрос времени 5 17.04.2022, 19:06

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Урсула фон дер Ляйен также рассказала, чего будет касаться новый пакет санкций против РФ.

Дефолт в России – это только вопрос времени, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью немецкому изданию Bild. По ее словам, по текущим данным ВВП РФ упадет на 11%.

«С каждой неделей санкции все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов уходят от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России упадет на 11%. Национальное банкротство России – это лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает собственную страну и будущее ее народа», – отметила фон дер Ляйен в ответ на вопрос не слишком ли мягкие санкции вводятся против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

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