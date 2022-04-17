Герой Украины сержант Владимир Балюк погиб, подбив в последнем бою две вражеские БМД 6 17.04.2022, 19:20

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Он получил смертельное осколочное ранение.

Сержант-десантник Владимир Балюк погиб 5 апреля в сражении на юге Украины. В последнем бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника, но получил смертельное осколочное ранение.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Армия.Информ.

В начале апреля подразделение, в составе которого Владимир командовал штурмовой группой, которая вела наступательные действия. Десантники должны были закрепиться в одном из населенных пунктов на юге Украины. Однако противник, чтобы сорвать наше наступление, бросил навстречу танки, бронетехнику и немало живой силы.

Завязалось тяжелое, жесткое и сильное сражение. Неожиданно на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта. Она шла прямо на боевые позиции защитников Украины.

Владимир попал в нее из противотанкового комплекса JAVELIN. Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Сержант мгновенно схватил в руки британский NLAW и подбил вторую "беху". Вражеская контратака захлебнулась.

Рашисты начали отступать, прикрывая свой уход огнем из всего имеющегося вооружения. В этот момент Владимир Балюк получил смертельное осколочное ранение.

Побратимы погибшего героя предоставили видео его последнего боя.

"Володя – участник АТО/ООС, был главным сержантом нашей роты. Более надежного и взвешенного воина нельзя было искать. Спокойный, честный, справедливый: не было таких вопросов, которые он не смог решить. У него всегда все получалось: в службе, спорте и других делах. "Балу" всегда брал призовые места в соревнованиях по практической стрельбе и кроссфиту. Планировал продолжать и развивать свою военную карьеру", - вспоминает погибшего офицер-десантник с позывным "Один", его друг и непосредственный командир.

За личное мужество и героизм сержанту Владимиру Балюку присвоено звание Героя Украины (посмертно).

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