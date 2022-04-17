Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами

Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами6
- 17.04.2022, 19:48
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Президент Украины считает, что визит американского лидера в страну возможен.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что визит американского лидера Джо Байдена в Украину состоится, но все зависит от ситуации с безопасностью.
Об этом он заявил в интервью CNN.
"Его визит зависит от ситуации с безопасностью..., но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов и потому должен приехать сюда, чтобы увидеть (собственными глазами. - Ред.)", - сказал глава государства.