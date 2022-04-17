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В Лидском районе нашли российскую водку без акцизов и спирт на 40 тысяч рублей

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  • 17.04.2022, 20:07
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В Лидском районе нашли российскую водку без акцизов и спирт на 40 тысяч рублей

Вся продукция изъята.

В Лидском районе 44-летний мужчина хранил дома и в гараже около 1700 литров спиртосодержащей жидкости и 1360 бутылок российской водки без белорусских акцизов. 

— Вся продукция изъята. Ее общая стоимость при продаже составила бы более 40 тысяч рублей, — пишет сайт euroradio.fm со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным МВД, милиция уже не один раз ловила мужчину на подобных вещах. Как и в прошлые разы, ему грозит административная ответственность.

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