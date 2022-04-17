В Лидском районе нашли российскую водку без акцизов и спирт на 40 тысяч рублей

В Лидском районе нашли российскую водку без акцизов и спирт на 40 тысяч рублей7
- 17.04.2022, 20:07
- 4,420
Вся продукция изъята.
В Лидском районе 44-летний мужчина хранил дома и в гараже около 1700 литров спиртосодержащей жидкости и 1360 бутылок российской водки без белорусских акцизов.
— Вся продукция изъята. Ее общая стоимость при продаже составила бы более 40 тысяч рублей, — пишет сайт euroradio.fm со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным МВД, милиция уже не один раз ловила мужчину на подобных вещах. Как и в прошлые разы, ему грозит административная ответственность.