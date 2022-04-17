Украинцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 с помощью «Осы» 5 17.04.2022, 20:10

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Фоторепортаж.

Военные 93-й отдельной мехбригады уничтожили модернизированный российский вертолет Ка-52 с помощью советского ПЗРК "Оса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 93-й ОМБр.

"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой", - офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав рассказал детали сбивания вертолета на Харьковщине и показал фотографии с дрона.

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага удачи не имели.

Поскольку вертолет упал далеко от наших позиций, ближе к врагу, мы смогли близко подойти к нему только ночью. А днем летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки детальнее.

Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за которое заплатили еще при советах".

Офицер уточнил, что оккупанты сейчас пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне его ответственности. "В нашем районе есть развязка, которую они пытаются захватить", – сказал Ярослав.

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