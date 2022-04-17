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Украина заполнила опросник ЕС о статусе кандидата

  • 17.04.2022, 20:39
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Украина заполнила опросник ЕС о статусе кандидата

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Украина, как и обещала, заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

"Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, с украинской стороны заполнен", - заявил Жовква.

Что дальше?

Европейская комиссия должна подготовить соответствующую рекомендацию относительно того, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

"А дальше (после получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС -ред.) сразу должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. И когда мы такие переговоры проведем, можно будет уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - добавил Жовква.

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