ВСУ на Донбассе за сутки отразили пять атак врага 2 17.04.2022, 20:57

1,778

Уничтожены 60 оккупантов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение дня отразили пять атак врага. Уничтожены 60 оккупантов и бронетехника противника.

Об этом сообщает ОТГ "Восток".

Сегодня, 17 апреля, украинские защитники отразили пять атак врага. Уничтожено 60 оккупантов, а также:

1 танк;

2 боевые машины пехоты (БМП);

2 МТБЛ (многоцелевой транспортер легкий бронированный);

3 артиллерийские системы;

3 АТ;

1 вертолет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».