ВСУ на Донбассе за сутки отразили пять атак врага

ВСУ на Донбассе за сутки отразили пять атак врага2
- 17.04.2022, 20:57
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Уничтожены 60 оккупантов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение дня отразили пять атак врага. Уничтожены 60 оккупантов и бронетехника противника.
Об этом сообщает ОТГ "Восток".
Сегодня, 17 апреля, украинские защитники отразили пять атак врага. Уничтожено 60 оккупантов, а также:
1 танк;
2 боевые машины пехоты (БМП);
2 МТБЛ (многоцелевой транспортер легкий бронированный);
3 артиллерийские системы;
3 АТ;
1 вертолет.