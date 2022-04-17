Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи 5 17.04.2022, 21:44

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Украина ведет со странами "Большой семерки" переговоры о предоставлении помощи в объеме $50 млрд., передает gordonua.com.

Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сказал в эфире национального телемарафона 17 апреля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"Президент обратился к странам большой семерки о предоставлении $50 млрд финансирования. Параллельно задействован трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами – это значит, что мы берем кредит, но не платим за него проценты в принципе. Это такой льготный кредит. Еще один трек – перераспределение квот SDR в МВФ. Это не кредитный ресурс, это средства, которые потом не нужно возвращать", – рассказал он.

По словам Устенко, два приоритета Украины в экономической сфере сейчас – это восстановление экономики и поиск внешнего финансирования.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет. Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно.

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