Украинский десантник с помощью Stinger сделал «хет-трик» 2 17.04.2022, 22:05

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Уничтожены два российских вертолета и штурмовик.

Десантники одного из подразделений Объединенных сил провели специальное занятие для повышения и усовершенствования мастерства применения ПЗРК «Стингер» по враждебным воздушным целям. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Опытные инструкторы рассказали боевым собратьям из разных подразделений о тактико-технических характеристиках, особенностях эффективного применения «Стингеров». В частности, продемонстрировали, что необходимо знать, чтобы сделать три выстрела в минуту.

«Это оружие очень эффективно, но имеет свои особенности. Главное — это уверенно держать его в руках и не бояться применять», — говорит воин-десантник по имени Влад, уже имеющий на своем счету три сбитых вражеских воздушных цели.

Свой «хет-трик» украинский воин сделал с помощью «Стингера». В частности, он приземлил два рашистских вертолета Ка-52 «Аллигатор» и подбил штурмовик СУ-25 «Грач».

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