ВСУ показали уничтожение танка оккупантов в Луганской области 17.04.2022, 22:20

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Видеофакт.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал видео уничтожения танка российских оккупантов Попасной Луганской области. Отличись бойцы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) имени короля Даниила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Хорошего воскресного видео вам от службы по связям с общественностью 24 ОМБР имени короля Даниила", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть момент точного попадания и уничтожения вражеского танка в Попасной. Сложность заключалась в том, что бронированная машина оккупантов находилась среди жилых домов. Однако украинские бойцы точно поразили цель.

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