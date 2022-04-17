Для «интернет-воинов» из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне
- 17.04.2022, 22:40
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Проект позволяет участвовать в информационной войне.
Для «интернет-воинов» из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне. Проект Zenyk-bot позволяет участвовать в информационной войне.
Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.
Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.
В базе «бота» больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.
«Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!» - подчеркнули авторы.