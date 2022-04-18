«Очень много раненых. В основном, с оторванными конечностями» 15 18.04.2022, 7:39

19,756

Мать моряка, который был на крейсера «Москва», опровергла ложь Минобороны РФ.

«Новая газета. Европа» поговорила с матерью матроса-срочника, призванного на службу из одного из российских городов-миллионников незадолго до начала войны в Украине. Журналисты получили документальные подтверждения призыва ее сына и фото со службы в ВМФ, которые позволяют считать ее рассказ достоверным. При этом факт нахождения матроса на борту «Москвы» в момент взрыва невозможно подтвердить в условиях войны. Сын нашей героини выжил и связался с матерью 15 апреля, на следующий день после гибели крейсера.

Издание приводит монолог матери матроса-срочника Черноморского флота, не раскрывая имен из соображений безопасности.

«Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун» (Киев говорит о попадании лишь двух ракет — прим.). Я, как мать, даже не знаю, какие слова подобрать. Я просто очень счастлива, что сын мне позвонил, что он жив и здоров.

Я не хочу афишировать все это на публику, потому что я подставлю своего сына (рассказ опубликован анонимно с разрешения героини — прим.). Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер. Вы поймите меня тоже, мне страшно. Это очень страшно. Это жутко, и я не знаю, как дождаться мне своего сына. Ему осталось служить меньше *** [данные о сроке службы матроса удалены по соображениям безопасности героини].

Погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты.

В общем, когда мне пятнадцатого числа уже сын позвонил, он плакал. Он говорит: «Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно».

Я не знаю, как пережить, как дождаться сына своего, чтобы он дослужил, вы меня поймите правильно. Я как мать…Я просто…Это ужасно. И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».