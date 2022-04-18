«У нас в России, наверное, десантников не осталось, всех перебили» 8 18.04.2022, 7:53

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Оккупант рассказал матери о реальных потерях армии РФ.

Российский оккупант рассказал матери о реальных потерях России в Украине.

Перехват разговора на своем YouTube-канале обнародовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На аудио оккупант рассказывал матери, что сейчас проходит "спецоперация", а с 15 апреля "начинается война".

"А там похрену на мирных-немирных, всех короче будут долбить", - говорит он.

"Та давно надо было пора", - говорит мать оккупанта в ответ.

Также русский солдат рассказывает, как украинские военнослужащие сожгли 700 солдат за одну ночь.

"700 человек с ракеты то за один день. Там говорят то, что 1300 погибших в России, эти 1300 нужно на 100 умножить, страшные потери. У нас в России, наверное, десантников не осталось, всех перебили", - говорит он.

По его словам, хуже всего армии РФ пришлось в феврале. Трупы некоторых солдат лежали в мусорных мешках по несколько дней, их никто не забирал.

"Страшно было, очень страшно. Я из машины боялся даже в туалет сходить. Свои эти застрелили. В туалет пошел ночью и обратно идет. Омоновцы на него: "стой!", а он взял и лег дурак. Они подумали, что он к бою готовился и с пяти автоматов как долбанули в него. И убили.

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