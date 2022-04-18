«Песняры» отсудили у российских двойников почти $5000 2 18.04.2022, 8:03

4,560

Руководитель группы музыкантов, нарушивших авторские права, бывший директор Мулявина.

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск группы «Песняры» к организаторам концерта в Уфе, который прошел 3 октября 2019 года во Дворце молодежи. Продюсерский центр «Радус» и компания «Кассир.ру Башкортостан» заплатят по 8 000 белорусских рублей ($2391) за нарушение исключительных прав на товарный знак «Песняры». Об этом пишет РБК.

Группа обратилась в суд в августе 2020 года — изначально «Песняры» планировали отсудить у «Радуса», «Кассир.ру Башкортостан», Башкирского государственного аграрного университета (на балансе которого находится Дворец молодежи), «Компании Афиша» и «Яндекс.Медиасервисы» 120 000 белорусских рублей ($35866), но затем снизили сумму до 16 000 ($4782).

Компенсация, по версии группы, требовалась за использование зарегистрированного товарного знака «Песняры» при организации и рекламной кампании концерта в Уфе с участием бывших участников ансамбля.

Так, на концерте выступали Владимир Марусич, Павел Заяц, Виктор Молчанов, Владимир Стамати и Вячеслав Исаченко, руководителем группы музыкантов являлся Игорь Свечкин (он с 1992 по 2003 годы был директором основателя ансамбля Владимира Мулявина).

Фотографии исполнителей размещались в рекламных материалах, на афише концерта также указывалось, что он посвящен 50-летию «Песняров», но никакого разрешения на использование товарного знака организаторы не получили, следует из материалов дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».