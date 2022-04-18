Турция начала новую военную операцию против курдов 4 18.04.2022, 8:10

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Турецкая авиация обстреляла укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабов, принадлежащих РПК.

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.

«В целях нейтрализации РПК и других террористических элементов, ликвидации терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности наших границ, в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из ст. 51 Устава

Организации Объединенных Наций против террористических целей на севере Ирака (в так называемых районах Метина, Зап и Авасин-Басян) была начата операция «Коготь-Замок»», — сообщили в пресс-службе ведомства, информирует esquire.kz.

В операции задействован спецназ и военно-воздушные силы. Авиация обстреляла укрытия, склады боеприпасов и штабы курдов.

«Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты… Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

В Минобороны Турции также уточнили, что целью данной операции являются «только террористы» (Рабочая партия Курдистана признана террористической в Турции и ряде других стран). Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

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