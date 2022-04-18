Белорусский рубль встряхнуло 3 18.04.2022, 8:14

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Что будет дальше?

Что будет дальше с белорусским рублем? Какие курсы мы увидим в обменниках через месяц?

Как рассказал сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут, за месяц с 14 марта по 14 апреля на курс белорусского рубля оказывали влияние несколько факторов. Именно из-за них он вел себя довольно неожиданно, пишет сайт «Белорусы и рынок».

— Первый — это, конечно же, возникшая в конце февраля — начале марта паника. Физические лица, а также юридические, которые могли купить валюту, покупали ее. Затем ажиотаж спал, в том числе из-за второго фактора — действий Национального банка. Третий фактор — определенная корреляция с российским рублем, который сначала обвалился, а затем стал укрепляться из-за жесткой политики Центробанка РФ. Четвертый фактор — введенные различными банками валютные ограничения, которые положительно сказались на курсе рубля. Пятый — определенные проблемы с импортом, как логистические, так и вызванные санкциями. Так как поставки многих товаров ограничены или невозможны, то у юрлиц, занимавшихся импортом, снизилась потребность в валюте. А раз упал спрос, то и давления на курс рубля стало меньше, и из-за всех вышеописанных факторов он серьезно укрепился, хотя и не до значений середины февраля, — отметил Александр Шкут.

По его словам, курс белорусского рубля формируется на рыночных основах — в зависимости от спроса и предложения на Белорусской валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке. Поэтому спрогнозировать курс через месяц, в то время когда у наших границ идут военные действия, весьма непросто.

Александр Шкут рассказал, что есть два варианта развития событий, которые через месяц могут привести к абсолютно разному итогу торгов на БВФБ. При эскалации конфликта курс как российского, так и белорусского рубля упадет.

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