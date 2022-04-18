«В Беларуси происходят необратимые события, которые подтачивают хунту» 5 18.04.2022, 8:21

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Фото: bymedia

В июне начнется повальное схлопывание многих предприятий.

Telegram-канал «Ник и Майк» продолжает собирать данные о состоянии отдельных отраслей белорусской экономики:

— Начнем с леса. В последние годы хунты рубила лес так, что щепки летели во все стороны. После августа-2020 лес стал одной из отраслей, которая показывала феноменальный рост.

Мы уже писали, что вырубка леса шла так, как хотелось без оглядки на планы и отчеты. Закупали харвестеры и строили пеллетные заводы (конечно, за кредитные деньги, которые теперь нечем отдавать). Внутреннего спроса на гранулы не было никогда, а это значит, что после санкций все эти производства просто потеряли рынок и сейчас находятся на грани закрытия. Осталось время на исполнение ранее заключённых договоров до июня до вступления санкций ЕС.

Понятно, что пытаются хитрить. Правительство отменило постановление №714, чтобы торговать досками без биржи. Заключали договора задним числом. Но это помогает слабо. А после введения бана на автотранспортные перевозки будет все еще хуже. Тем более и ж/д перевозки тоже в любой момент могут оборваться. Плюс сюда добавим, что отрасль обеспечивала контрабанду сигарет в Европу, в которой был задействован даже «Кроноспан».

Ко всему прочему из страны ушла сертификация - FSC и SBP. Беларусь превращается в серую зону и в плане лесного хозяйства.

Синепал поставил задачу восстановить все, что до этого вырубили в лесах. Только забыл, что саженцев нет - не вырастили. Одна из причин - кредит Всемирного банка пустили на закупку харвестеров, а не на строительство семеноводческого центра в Гомельской области. Теперь тут экологическая катастрофа.

Судорожно пытаются продавать доски в Китай и Азербайджан, но цены падают. Плюс большая проблема в том, что предприятия не могут найти контейнеров для доставки в эти страны. Maersk отказался работать, страховые компании не страхуют грузы, русские не пускают.

Вместе с тем обычными дровами свой народ хунта обеспечить не смогла. Очереди по два-три месяца, постоянный рост цен. Но тут ничего удивительного – на белорусов давно махнули рукой. Главное ночь простоять да день продержаться.

В общем, отрасль идёт к банкротству. Передаем привет Юре Лесу, который и ответственен за полный развал. В июне начнется повальное схлопывание предприятий. В лесхозах работает 30 тысяч человек, в частной и государственной переработке ещё тысяч 60. И это все крупнейшие налогоплательщики и работодатели в районах. Только в одном лесхозе работает 300-500 человек. Ключевая особенность этой отрасли заключается в том, что она давала работу в районах и деревнях.

Сейчас многие предприятия деревообработки работают 3-4 дня. В Борисовском лесхозе, который почти всю продукцию отправлял на экспорт с середины марта стало всё. Склад забит. Если раньше внутри Беларуси по блату могли продать доску 4-го сорта, то сейчас можно купить и 2-й сорт. Правда, цена заоблачная.

Важно понимать, что на фоне войны, которая сейчас занимает много места в инфополе, в Беларуси происходят необратимые события, которые подтачивают хунту. Тот запас прочности, который был в августе-2020 года, заканчивается. Рассчитывать на поддержку России, которая сама под жёсткими санкциями, все сложнее. Поэтому кульбиты министерства очень странных дел Лакея в направлении Запада будут все чаще. Важно успеть до 9 мая, потому что потом, если у Кремля ничего не получится на Донбассе, разговор может быть совсем другой.

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