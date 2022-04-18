Аваков: Путина найдут задушенным шелковым платком 5 18.04.2022, 8:23

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Арсен Аваков

У главы Кремля есть только два пути.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков спрогнозировал судьбу Путина. Президент РФ, начавший 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, уже проиграл битвы за умы украинцев, теперь у него есть только два пути.

Об этом Аваков рассказал в эфире проекта "Україна разом".

По словам экс-главы МВД Путин уже видит, что его планы рушатся. Корабль тонет, громкие заявления о "сильной российской армии" оказались мифом. Теперь Путину остается лишь выбрать, что делать дальше.

Аваков считает, что президент страны-агрессора может частично признать свое поражение и заявить россиянам о "достижении целей". Если же Путин не захочет врать о "победе", то он может решиться нажать "красную кнопку" - использовать ядерное оружие. В таком случае начнется третья мировая война, а РФ быстро получит ответный ядерный удар от других стран.

В любом случае, отметил Аваков, миф о "сильной армии РФ" уже развалился. Теперь понятно, к чему может привести череда решений Путина.

"Миф развалился. Мы это увидели. 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский умер, утонул. К чему это приведет? Это может торпедировать его элиту изнутри... Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем лишь, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо. Или его утром найдут задушенным шелковым платком. Или скажут, что он героически умер, так сказать от какой-нибудь болезни. Или где-нибудь его интернируют, как было тогда с Горбачевым. Или с ним будет то же самое, что с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает", - указал Аваков.

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