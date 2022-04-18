Как белорусы в разных странах помогают беженцам из Украины 1 18.04.2022, 8:38

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Рассказ девушки, прошедшей в 2020-м пекло Окрестина и экстренную операцию.

По данным Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, с 24 февраля Украину покинули более 5 миллионов человек. Около 300 тысяч из них (почти половина из этого количества — дети) приняла Чехия.

Белоруска Тамара — одна из десятков волонтеров, которые встречали изможденных, уставших и полных страха людей на вокзале в Праге. Они помогают сориентироваться и направляют туда, где можно поесть, помыться, выспаться, просто перевести дух в безопасности.

Тамара и сама была вынуждена воспользоваться чешским гостеприимством и поддержкой. Пройдя в августе 2020-го «хапун», пекло Окрестина и экстренную операцию, она приехала сюда с одним рюкзаком — на лечение и восстановление. Поэтому вопросы «зачем помогать?» или «почему я?» перед девушкой даже не стояли:

— В моем случае это своеобразный возврат долга. Я тоже беженец, на своей шкуре знаю, каково это — бежать из родной страны, и мне тоже помогли в свое время. Так что это закон сохранения добра в природе, — делится собеседница «Салiдарнасцi».

Но даже это не главное, добавляет Тамара. Главное — что происходят страшные события, что многим людям плохо и им нужна помощь, и то либо ты делаешь что-то, что можешь, либо нет. Поэтому она с первых дней войны включилась в движение помощи беженцам.

Сначала — информацией: узнавала и сообщала через друзей и знакомых, по каким коридорам можно выбраться из страны, координировала, искала по локальным чатам тех, кто подскажет, встретит, поможет сориентироваться, помогала искать пропавших людей и так далее. А чуть позже — пришла на вокзал и влилась в команду волонтеров.

Железнодорожный вокзал в Праге в марте 2022-го превратился в филиал Вавилона.

— В первые дни прибывали битком набитые поезда со смертельно уставшими людьми. Ехали из Киева и области, из Харькова, Львова, Одессы, Николаева. В основном это были женщины и дети. Многие везли с собой животных — собак, кошек, один раз даже попугая видела, — говорит Тамара. — Очень редко встречались среди беженцев взрослые мужчины (например, был случай, когда ехала семья с тремя детьми, один из которых с инвалидностью — вот с ними был муж и отец).

Почти все были несколько дней в дороге. Рассказывали, как спали в подвалах, в машинах, потом уже в поездах вповалку на полу.

Что делали мы: встречали с поезда, помогали дотащить вещи, расспрашивали, успокаивали, ориентировали информационно (что было непросто, поскольку информация постоянно менялась и обновлялась), перевозили, помогали купить билет, садили на поезд, довозили до хостела\жилья, помогали заселиться — вот это все, чтобы люди просто пришли в себя.

У меня в такие моменты включался диссоциативный механизм: старалась не эмоционировать, а просто делать, что могу.

У некоторых, прибывших в первую волну беженцев, в Чехии были какие-то связи — родственники, друзья. Но многие, спасаясь от войны, ехали в неизвестность, и волонтеры помогают им сориентироваться в незнакомом месте.

Тамара рассказывает, как это работает.

Помимо горячего питания — бутербродов, быстрых перекусов, чая и кофе, — в пункте распределения людям выдавали сим-карты, по одной на семью, необходимую гуманитарную помощь, теплую одежду на первое время.

Тем, кто ехал через Чехию в другие страны, помогали получить билеты (их выдавали бесплатно, но необходимо было зарезервировать) и подсказывали, на какой точно платформе и в какое время будет нужный поезд. Также на вокзале организовали места для ночевки — как в зале ожидания, где стояли раскладушки для женщин с маленькими детьми, так и в поездах.

Если люди планировали остаться в стране — их отправляют на бесплатном автобусе в конгресс-центр, где уже другие волонтеры их регистрируют, оформляют документы, помогают получить визы, медстраховки, разрешения на работу, подыскивают жилье.

Сейчас, по данным мэрии Праги, число беженцев по сравнению с началом войны составляет от 500 до 1000 человек в день. Но центр помощи беженцев, сменив дислокацию, продолжает работу.

Гуманитарная дотация для беженцев на покрытие первоочередных расходов и пособие на жилье — вопрос, который решается в Чехии на уровне правительства, но без помощи огромного количества волонтеров организовать прием и размещение сотен тысяч людей было бы очень сложно.

— Среди волонтеров много людей разных национальностей, — делится наблюдениями Тамара. — И белорусы, и русские, и чехи, и несколько иностранцев. Некоторые украинцы, только приехав, на следующий день сами шли волонтерить, потому что нужны были люди со знанием русского и украинского, чтобы переводить.

К слову, никто из беженцев не обвинял в происходящем русских или белорусов — наоборот, благодарили за помощь. Многие рассказывали свои истории — кто-то спокойно и тихо, безо всяких эмоций, кто-то, наоборот, плакал, не мог сдержать чувств.

— Одна семья бежала из-под Киева, старшая женщина рассказывала, как десантники высаживались и начали стрелять по мирным жителям: брали их в заложники, потом убили, — рассказывает «Салiдарнасцi» Тамара некоторые истории, врезавшиеся в память. — Другая женщина, из-под Николаева, вспоминала, как пряталась в огороде, а потом в подвале у кого-то из друзей, потому что ее дом разбомбили и буквально ничего не осталось.

Одна семья ехала со взрослым сыном с инвалидностью — он вел себя как большой ребенок, было совершенно ясно, что он один — никуда. Другая — бабушка с маленьким внуком: она боялась его отпускать от себя и молча плакала, когда спрашивали о родителях мальчика.

Была очень мужественная бабушка — она ехала одна, волонтеры из Польши в группе в Facebook попросили присмотреть за ней, мы нашлись, ее забрали переночевать к себе ребята-сербы, а на следующий день она уехала в Германию, потому что когда-то учила немецкий язык.

Первыми беженцами, которых Тамара забрала к себе домой, стали две девушки из Харькова.

— Они подошли, спрашивают: слышали, здесь где-то можно поспать? Объясняю: на раскладушках — только женщины с детьми. И одна абсолютно спокойно, без скандалов, без обид, спрашивает: тогда в каком уголке можно разложить спальник, чтобы поспать на полу?

На этом моменте меня перекосило. В общем, говорю, не будете вы спать на полу, поехали ко мне, ляжете в нормальную кровать. Так и произошло. Потом обменялись контактами, знаю, что сейчас они в Пльзене. Вообще, старалась чаще обмениваться контактами, чтобы узнавать, как потом люди устроились, нужна ли им помощь.

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Сейчас у нас тоже живут девчонки — одну соседка нашла через интернет, другую моя подруга-украинка, которая сейчас волонтерит в Кракове, попросила приютить. Они хотят вернуться в Украину.

Тамара рассказывает еще несколько случаев, как мужчины-украинцы окольными путями старались вернуться и защищать родину:

— Один парень ехал из Израиля. Второй — мужчина уже в возрасте, похож на постаревшего Дауни-младшего, очень обаятельный; его война застала в Египте, где был по каким-то рабочим делам, и он рванул через Варшаву обратно в Украину, закупив партию «броников».

Сейчас волна беженцев пошла на спад — как выражаются политики, приток стабилизировался. Но не исключено, что может быть и вторая, и третья.

— Если нужно будет идти снова на вокзал — пойду, — подытоживает Тамара, придерживаясь простой стратегии: можешь что-то делать — делай.

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