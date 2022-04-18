Арестович: Медведчук уже по полной дает показания 1 18.04.2022, 8:39

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Виктор Медведчук

Задержанные сотрудники кума Путина также сотрудничают с украинским следствием.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что задержанный ранее народный депутат Украины, пророссийский олигарх и кум Путина Виктор Медведчук уже дает показания, пишет unian.net.

"Он народный депутат Украины, как ни крути, он говорит - а мы слушаем. Но дело даже не в этом. Кроме Медведчук задержали очень много его людей. У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое случилось", - отметил Арестович.

По его словам, задержанные сотрудники сотрудничают со следствием.

"Если Медведчук еще может бороться с допросами, поскольку он ценный кадр на обмен, то с его сотрудниками/партнерами все гораздо проще. Они никому не интересны обменом и потому рассказывают все, чтобы их отпустили. Рассказывают многое и интересно. Медведчук может уже ничего не говорить, нам уже все понятно", - отметил Арестович.

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