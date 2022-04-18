Новая сводка Генштаба Украины: Россияне тщетно пытались закрепиться на Луганщине 18.04.2022, 8:58

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Последняя информация с фронтов войны.

Российский оккупант безуспешно пытались закрепиться в районах Кременной и Рубежного и напрасно совершали штурм в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка, сообщается в последней сводке Генштаба Украины.

Россияне почти создали наступательную группировку в Восточной операционной зоне и не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Подразделения белорусских войск продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. В этих районах враг ведет радиоэлектронную разведку. С территории Беларуси вывозят по железной дороге поврежденную бронетехнику россиян.

На Северском направлении россияне усиленно контролируют участки границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Не исключено, что задействуют ДРГ и ракетные удары из России.

Для расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и условий оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и пытаются поразить огнем украинские войска.

На Донецком и Таврическом направлениях противник восстанавливает боеспособность и восполняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

Основные усилия врага – в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над Мариуполем. Было наступление на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании позиций, продолжает оказывать огневое влияние на позиции наших войск в направлениях на Николаев и Александровку.

Ожидается, что враг продолжит бои по выходу на административные границы Херсонской области.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 12 атак россиян, уничтожены десять танков, пятнадцать единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Поражены пять воздушных целей: один самолет, три вертолета и один БПЛА.

Всего в составе группировок для выполнения боевых задач в Украине привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

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