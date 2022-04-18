ВСУ в 16-й раз разбили российских оккупантов под Чернобаевкой

ВСУ в 16-й раз разбили российских оккупантов под Чернобаевкой3
- 18.04.2022, 9:11
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Украинцы ждут, пока россияне восстановят склады и наносят по ним удар.
Украинские военные в 16-й раз разбили российские войска под Чернобаевкой Херсонской области. Об этом заявил в «Фейсбуке» советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 18 апреля.
«Чернобаевка – 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся.
Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю», – заявил он.