ВСУ в 16-й раз разбили российских оккупантов под Чернобаевкой 3 18.04.2022, 9:11

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Алексей Арестович

Украинцы ждут, пока россияне восстановят склады и наносят по ним удар.

Украинские военные в 16-й раз разбили российские войска под Чернобаевкой Херсонской области. Об этом заявил в «Фейсбуке» советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 18 апреля.

«Чернобаевка – 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся.

Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю», – заявил он.

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