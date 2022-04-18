Родителям уничтоженного крейсера «Москва» говорят, что их дети «где-то в море» 12 18.04.2022, 9:16

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Поразительный цинизм командования ВМФ РФ.

Мать срочника с подбитого крейсера "Москва" Егора Шкребца, который, по формулировке командования, исчез "где-то в море", заявляет об около 200 раненых в госпитале.

Об этом сообщает The Insider.

Они с мужем прибыли в госпиталь в Скалистой бухте, где, по словам женщины, разместили раненых моряков.

"Мы каждого обожженного ребенка видели. Не могу передать, как это трудно, однако я своего не нашла. Там было всего только двести человек, а на крейсере более 500. Где остальные? И Краснодар подняли, и всех остальных, все обзвонили, не можем найти", - рассказала Ирина Шкребец.

Ее сын Егор служил коком на крейсере, проходил срочную службу.

"Они были на боевом дежурстве, готовили есть. С присяги, которая была 14 августа, он был на корабле", - сказала женщина.

Первый раз после начала полномасштабной войны он позвонил родителям и рассказал, что они "взяли" остров Змеиный. Последний раз связывался с родителями через Viber 9 апреля: написал с "левого" номера.

Родители начали искать Егора после того, как стало известно о потоплении "Москвы".

По словам Ирины, их никуда не пускали: "Мы поехали в часть, в части вышел командир, развел руками и говорит: "Я вам ничего не скажу". Я говорю: "Где мой сын?", а он: "Ну, в море где-то". Мужчина начал возмущаться: "Что значит в море? А ты где был?" - "А я вообще не там был". Эти командиры не были на корабле".

Потом они приехали в ФСБ Севастополя, но к родителям даже не вышли.

Также россиянам не дали ознакомиться со списком погибших или пропавших без вести.

Накануне Минобороны России опубликовало видео с якобы уцелевшими моряками с крейсера "Москва" на плацу Севастополя. Эксперты обратили внимание, что на праздничном параде было не более 210 военных. В то же время неизвестно, не является ли этот ролик постановкой.

Официально МО РФ отрицает гибель членов экипажа "Москвы".

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