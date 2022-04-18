Швейцария призвала убрать представителей Беларуси из МОК

Швейцария призвала убрать представителей Беларуси из МОК5
- 18.04.2022, 9:26
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Большой спорт продолжает очищаться от представителей режима Лукашенко.
Письмо с призывом исключить из Международного олимпийского комитета (МОК) официальные лица из России и Беларуси направила в МОК министр спорта Швейцарии Виола Амерд, пишет 17 апреля швейцарское издание Tages-Anzeiger.
Глава министерства заявила, что ожидает более решительной позиции МОК по данному вопросу. Она сказала, что «Швейцария ожидает соответствующего сигнала от мира спорта» об исключении представителей России и Беларуси из состава комитета.
И для этого главе комитета Томасу Баху было направлено соответствующее обращение. Теперь, по ее мнению, МОК должен сделать «следующий шаг» в этом вопросе.