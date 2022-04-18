Малокомпетентный самогипноз Карина Кокрэлл-Фере

18.04.2022, 9:50

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Карина Кокрэлл-Фере

Уровень наивности пропутинских экономистов поражает.

Пытаюсь понять, чем руководствуются про-путинские экономисты, говоря о светлом экономическом будущем изолированной России. Уровень наивности поражает даже меня, имеющую только институтское "попутное" экономическое образование, плюс британский трейнинг финансового консультанта банка Lloyds. Какие-то "недоинвестированные рублевые инвестиции", которые откуда-то вдруг хлынут, "всемерное поощрение среднего и малого бизнеса" (как это возможно безо всяких юридических гарантий, что твой бизнес просто не заберут?), абсолютная уверенность, что Европa спит и видит, как обойти все санкции "слева" (полное непонимание того, насколько экономическое выпиливание РФ из мировой экономики отличается от всяких санкций, незнание того, что представляют из себя "вторичные санкции" и абсолютное непонимание, как влияют кремлевские угрозы применения ядерного оружия на все слои западного общества, а, значит, и на всякие взаимоотношения с РФ).

Плюс, прогнозы перехода половины мира на расчеты в рублях (?), который перестал быть свободно конвертируемым, как в СССР, и полного коллапса европейской экономики вместо ответа на вопрос, а что в это время будет происходить с экономикой российской, ведущей, к тому же, войну каждый день которой стоит миллионы долларов.

И тут начинается лирика о далекой истории, братстве с Китаем, цивилизационной миссии России, ослаблении Запада, огромных внутренних ресурсах и неограниченной способности жить затянув пояса (бездоказательно, последние 25 лет были весьма благополучными) и тому подобная (бред - зачеркнуто) аргументация, которая вообще никакого отношения к экономике не имеет.

Слушать этот малокомпетентный самогипноз очень странно.

Карина Кокрэлл-Фере, "Фейсбук"

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