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Бухгалтер обокрала свое предприятие, чтобы собрать деньги на пластическую операцию

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  • 18.04.2022, 9:53
  • 3,902
Бухгалтер обокрала свое предприятие, чтобы собрать деньги на пластическую операцию
иллюстрационное фото

Женщина успела потратить на себя 96000 рублей.

Женщины очень переживают за свою внешность. Быть всегда молодой-это идея фикс и ради вечной молодости можно ни перед чем не останавливаться. А если ты 46-летняя бухгалтер и старость активно наступает, то почему бы не воспользоваться служебным положением, пишет портал orsha.eu.

На одном предприятии соседнего Лиозненского района женщина воспользовалась служебным положением для того, чтобы набрать денег на пластическую операцию. Милиция сообщает, что она с января 2019 года начала откладывать бюджетные средства на свою внешность. Кое - что даже успела потратить: покупала шубы, золотые украшения и сделала несколько косметических и пластических процедур. Всего же женщина на себя потратила 96000 рублей украденных у своей организации. Да еще и замешала в дело свою подругу, тоже бухгалтера. Теперь обоим женщинам грозит уголовная ответственность и срок до 12 лет лишения свободы.

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