Оккупанты зашли в Кременную на Луганщине, начались уличные бои 1 18.04.2022, 10:03

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Битва за восток Украины началась?

Российские захватчики зашли в город Кременная на Луганщине.

Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Русские зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - сообщил он.

Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек.

Кроме этого, оккупанты нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2 400 кв м", - написал Гайдай.

Он добавил, что спасатели на месте пытаются локализовать пламя, потому что рядом расположен лесной массив.

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