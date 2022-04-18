Оккупанты зашли в Кременную на Луганщине, начались уличные бои

Оккупанты зашли в Кременную на Луганщине, начались уличные бои1
- 18.04.2022, 10:03
- 6,770
Битва за восток Украины началась?
Российские захватчики зашли в город Кременная на Луганщине.
Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Русские зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - сообщил он.
Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек.
Кроме этого, оккупанты нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной.
"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2 400 кв м", - написал Гайдай.
Он добавил, что спасатели на месте пытаются локализовать пламя, потому что рядом расположен лесной массив.